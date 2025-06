Foto: Mahmoud Issa - Reuters

As forças de Defesa Israelita anunciaram ainda a morte de um comandante do Hezbollah num ataque com drones no sul do Líbano bem como a de um dos fundadores do Hamas.



Há agora a informação de que o ataque israelita à prisão de Evin na capital do Irão matou 71 pessoas há uma semana.