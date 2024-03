Exército israelita lança "operação de alta precisão" no hospital Al-Shifa em Gaza

, no sul da Faixa de Gaza, escreveu o porta-voz do Exército em árabe, num comunicado nas redes sociais.Nas primeiras horas desta segunda-feira, as forças israelitas cercaram o hospital Al-Shifa, onde estariam abrigadas cerca de 30 mil pessoas.O porta-voz das Forças de Defesa de Israel confirmou que estava a decorrer “uma operação de alta precisão em áreas limitadas” do hospital, alegando que “terroristas do Hamas se reuniam” dentro das instalações daquele hospital e as usavam para lançar ataques., acrescentou.De acordo com relatos citados pela comunicação internacional,escreveu nas redes sociais Abdullah Mohammed, médico neste hospital.O serviço de imprensa do governo do Hamas afirmou que o hospital Al-Shifa estava a "ser bombardeado", acrescentando que "dezenas de milhares de pessoas deslocadas" se encontravam no edifício.O Ministério da Saúde palestiniano em Gaza também indicou, entretanto, que há várias vítimas mortais e pessoas feridas, incluindo casos de asfixia de mulheres e crianças que estavam abrigadas no complexo hospitalar.Os habitantes do bairro Al-Rimal, onde se situa o hospital, afirmaram que "mais de 45 tanques israelitas e veículos blindados" tinham entrado nas áreas circundantes. Alguns relataram também "combates" em redor do hospital, tendo a troca de tiros começado pouco antes do amanhecer, segundo fontes da Agência France Presse (AFP).Já a 15 de novembro, o exército israelita tinha entrado no hospital, que está agora a funcionar com a capacidade mínima e com uma equipa reduzida. Depois dessa operação, o exército afirmou ter encontrado nas instalações hospitalares de Al-Shifa "munições, armas e equipamento militar" do Hamas, o que o movimento, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, desmentiu.O exército israelita declarou igualmente ter descoberto, sob o hospital Al-Shifa, um túnel de 55 metros de comprimento, que alegou ser utilizado "para terrorismo". Na altura, convidou jornalistas a visitar o local.