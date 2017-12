Exército israelita lançou ataque aéreo na Faixa de Gaza

A agência France Presse deu conta de que esta é uma resposta de Israel aos rockets disparados a partir do enclave palestiniano. De acordo com o exército, os alvos foram três instalações militares do Hamas.



Os confrontos entre palestinianos e israelitas duram há vários dias. Na quarta-feira, por exemplo, em Nablus, uma cidade a 60 quilómetros de Jerusalém, um comício rapidamente se transformou em terreno bélico.



A reportagem é do enviado especial da Antena 1 ao Médio Oriente, José Manuel Rosendo.