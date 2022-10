Exército israelita multiplica ataques contra palestinianos na Cisjordânia

De acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana,. As forças israelitas alegam ter alvejado “um suspeito que lançava um engenho explosivo”.

O território palestiniano da Cisjordânia está sob ocupação israelita desde 1967.





O exército do Estado hebraico confirmou entretanto ter desencadeado uma operação em Nablus, a par da polícia, contra o que descreveu como o “quartel-general e uma oficina de fabrico de armas” de um “novo grupo de jovens combatentes palestinianos designado como Areen al-Oussoud”, ou “covil de leões”.



“Vários suspeitos armados foram atingidos por balas. Dezenas de palestinianos queimaram pneus e lançaram pedras”, alegou o Tsahal em comunicado citado pela agência France Presse.Ouvido pela rádio pública Kan, o primeiro-ministro israelita, atualmente em campanha para as eleições legislativas antecipadas de 1 de novembro, adiantou que um dos dirigentes do Areen al-Oussoud, Wadih Al Houh, morreu durante o ataque do exército., vincou Yair Lapid, para acrescentar que o objetivo das autoridades israelitas é “reduzir o terrorismo e garantir que este não atinja cidadãos” de Israel.

“A rendição é o caminho para a humilhação”

Na plataforma de mensagens Telegram,

Os raids do Tsahal na Cisjordânia fizeram já mais de 100 mortos entre os palestinianos, naquele que é o balanço mais elevado de vítimas em sete anos, segundo dados das Nações Unidas. Desde o início de outubro, morreram pelo menos 25 palestinianos e dois soldados israelitas.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, acusou, por sua vez, o exército israelita de ter perpetrado um “crime de guerra” em Nablus.

Areen al-Oussoud



Parte dos membros do grupo agora visado pelas forças de Israel estão conotados com organizações históricas da resistência palestiniana como a Fatah e os mais radicais Hamas e Jihad Islâmica.O Areen al-Oussoud reivindicou o ataque mortal contra um soldado israelita perpetrado há cerca de duas semanas na Cisjordânia. Desde então, o exército do Estado hebraico controla entradas e saídas deste território e mantêm uma apertada vigilância com recurso a





c/ agências