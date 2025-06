Exército israelita ordena evacuação de várias zonas nos subúrbios do sul de Beirute

"Para vossa segurança e das vossas famílias, devem sair imediatamente dos edifícios" num raio de pelo menos 300 metros, referiu o coronel Avichai Adraee, porta-voz do exército israelita para o público de língua árabe, numa mensagem publicada na plataforma Telegram.

A mensagem foi acompanhada de mapas que mostram quatro edifícios nos bairros de Al-Hadath, Haret Hreik e Bourj el-Barajneh, segundo referiu a agência noticiosa francesa AFP.

Após a ordem israelita de evacuação, a agência francesa relatou uma deslocação maciça de pessoas nestes subúrbios do sul da capital do Líbano.

Israel tem prosseguido com os ataques contra o Líbano apesar do cessar-fogo com o grupo libanês Hezbollah de 27 de novembro de 2024, que pôs fim a mais de um ano de conflito.

O Hezbollah atacou o norte de Israel a partir do sul do Líbano para apoiar o Hamas, que enfrentou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza depois de ter realizado um ataque em solo israelita em 07 de outubro de 2023.

O envolvimento do Hezbollah no conflito levou o exército israelita a invadir o sul do Líbano numa ofensiva que eliminou os principais dirigentes do grupo pró-iraniano.