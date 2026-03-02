Exército israelita prolonga até sábado medidas de segurança em todo o país

A unidade das Forças Armadas de Israel responsável pela proteção da população civil em emergências divulgou hoje em comunicado que prolongou até às 20:00 de sábado (18:00 em Lisboa) as diretrizes impostas à população ao abrigo do estado de emergência declarado pelo Governo israelita até essa data.

Estas orientações de segurança são atualizadas periodicamente, dependendo da situação, e estão em vigor desde a manhã de sábado, quando Israel e Estados Unidos lançaram um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.