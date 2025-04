Exército israelita reconhece "falhas profissionais" na morte de paramédicos em Gaza

Dispararam com "a intenção de matar"

Logo após o incidente, o exército israelita alegou que os seus soldados receberam informações de que um conjunto de veículos estava "a mover-se de forma suspeita na sua direção no escuro", com as luzes apagadas, o que os levou a abrir fogo à distância.





No entanto, a tese israelita foi desmentida quando um vídeo recuperado do telemóvel de um dos socorristas e publicado pelo Crescente Vermelho Palestiniano mostra equipas de emergência fardadas e um comboio de ambulâncias e carros dos bombeiros claramente identificadas, com as luzes acesas, a serem alvejados por soldados.

O oficial que comandou a unidade nesse dia foi dispensado das suas funções, anunciaram as IDF.

“Crise incomparável em gravidade”

O bloqueio está a entrar na oitava semana, tornando-se o mais longo cerco total contínuo que Faixa enfrentou até hoje na guerra de 18 meses.

Os disparos nos dois primeiros incidentes resultaram de um mal-entendido operacional por parte das tropas, que acreditavam estar perante uma ameaça tangível por parte das forças inimigas. O terceiro incidente envolveu uma violação de ordens durante um combate", acrescenta.Os seus corpos, juntamente com os veículos destruídos, foram enterrados numa vala comum de areia em Gaza pelas tropas israelitas."As tropas não abriram fogo indiscriminadamente, mas mantiveram-se em alerta para responder às ameaças reais que identificaram", disse o exército, acrescentando que a investigação "não revelou qualquer prova para apoiar as alegações de execução".O exército alega que seis dos 15 palestinianos mortos "foram identificados retrospetivamente como terroristas do Hamas", e lamenta "os danos causados a civis não envolvidos". O Hamas já rejeitou a acusação.e ordenou que as tropas abrissem fogo contra um grupo de indivíduos que saíram de um conjunto de veículos de bombeiros e ambulâncias.O Crescente Vermelho, por sua vez, alega que os soldados israelitas dispararam com "a intenção de matar".Civis, médicos e funcionários humanitários dizem que Gaza está a viver uma "crise incomparável em termos de gravidade".Israel tem reiterado que vai continuar a bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, ao mesmo tempo que tem intensificado os ataques para pressionar o Hamas a libertar os restantes reféns dos ataques de 7 de outubro de 2023.De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, pelo menos 1.827 palestinianos foram mortos desde que Israel quebrou o cessar-fogo, a18 de março, elevando para 51.201 o número de mortos em Gaza desde o início da ofensiva de retaliação israelita, há pouco mais de 18 meses.