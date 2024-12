Exército libanês reforça presença na fronteira

"No contexto da rápida evolução e das circunstâncias delicadas que a região atravessa (...), as unidades responsáveis pela monitorização das fronteiras norte e leste foram reforçadas", indicou o exército, em comunicado.

Na mesma nota, os responsáveis apontam que "foram postas em prática medidas de controlo mais rigorosas".

Os insurgentes declararam hoje Damasco `livre` do presidente Bashar al-Assad, após 12 dias de ofensiva de uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante, juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia, para derrotar o governo sírio.

O Presidente sírio deixou o país, perante a ofensiva rebelde, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH, com sede em Londres e rede de informadores na Síria, já tinha indicado que, face ao avanço das forças rebeldes, o exército e as forças de segurança tinham abandonado o aeroporto de Damasco.