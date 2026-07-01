Exército paquistanês afirma ter interceptado quatro drones afegãos

O governo talibã tinha prometido retaliar pelos ataques aéreos paquistaneses mortíferos levados a cabo esta semana no leste do Afeganistão.

Segundo o exército paquistanês, as forças talibãs afegãs "lançaram na terça-feira quatro drones rudimentares que atravessaram a fronteira no Baluchistão (...) Estas plataformas aéreas hostis foram imediatamente detetadas".

O Ministério da Defesa afegão indicou, na rede social X, ter realizado "ataques aéreos" no Baluchistão e na província de Khyber Pakhtunkhwa, causando vítimas entre os membros do grupo Estado Islâmico (EI).

As forças militares talibãs não dispõem de uma força aérea totalmente operacional, mas têm recorrido a pequenos drones, visando principalmente zonas situadas nas regiões fronteiriças com o Paquistão, de acordo com especialistas.

Islamabade, assegurando que o território paquistanês não é utilizado pelo EI, não registou quaisquer vítimas.

A filial regional do EI, o Estado Islâmico no Khorasan, reivindicou, nos últimos anos, vários ataques no Afeganistão que causaram a morte de civis.

Este incidente é o mais recente de um conflito que se arrasta há vários meses entre os dois países.

Na segunda-feira, ataques aéreos paquistaneses causaram cerca de trinta mortos no Afeganistão. O governo talibã referiu vítimas civis, enquanto Islamabade precisou que tinha como alvo uma fação dos talibãs paquistaneses e matado 29 combatentes.

A ONU indicou que os ataques mataram 28 civis e feriram dezenas de pessoas.

Islamabade afirmou que estas operações foram uma resposta a um ataque levado a cabo no sábado à noite contra um acampamento da força paramilitar dos Rangers paquistaneses em Karachi, bem como a incidentes recentes nas províncias fronteiriças.

Desde o regresso ao poder dos talibãs afegãos no verão de 2021, as relações entre os dois vizinhos têm vindo a deteriorar-se continuamente, com Islamabade a acusar o vizinho de abrigar talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Cabul nega veementemente a acusação.

Os esforços de mediação liderados por vários países, incluindo a China, não permitiram chegar a uma solução duradoura entre os dois países vizinhos.