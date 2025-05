Exoplanetas. Projeto ESPRESSO recebe menção honrosa da Agência Espacial Portuguesa

o único a receber uma menção honrosa do júri. A iniciativa envolveu equipas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em colaboração com o IA. Selecionado como um dos seis finalistas do prémio, o ESPRESSO destacou-se entre os projetos concorrentes, na 8ª edição da New Space Atlantic Summit , tendo sidoA iniciativa envolveu equipas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em colaboração com o IA.

Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations — é um espectrógrafo de alta resolução acoplado ao Very Large Telescope (VLT), composto por quatro telescópios de 8,2 metros do Crédito: ESO/L. Calçada

Desenvolvido para o Observatório do Paranal, no Chile , o ESPRESSO —— é um espectrógrafo de alta resolução acoplado ao(VLT), composto por quatro telescópios de 8,2 metros do Observatório Europeu do Sul (ESO) . Portugal contribuiu com a construção dos Coudé Trains, a infraestrutura que liga os telescópios ao instrumento principal.





Entre os resultados mais notáveis liderados pelo IA estão a deteção de um planeta terrestre quente com metade da massa de Vénus a orbitar uma estrela próxima e a descoberta do planeta com menor massa já medido por velocidades radiais em torno de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol.



A comunidade científica portuguesa tem estado na linha da frente na utilização deste instrumento.

Imagem artística do exoplaneta Barnard b, com a estrela de Barnard em frente. (Crédito: ESO/M. Kornmesser)



Espectrógrafo ESPRESSO, instalado no Observatório do Paranal|Crédito: ESO/P. Horálek



Sucessor do consagrado HARPS, o ESPRESSO representa um avanço significativo na instrumentação astronómica.A menção honrosa agora atribuída vem reforçar o papel de Portugal no panorama internacional da investigação espacial e sublinha o contributo de excelência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.A cerimónia de entrega contou com a presença da Secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva, do presidente da PT Space , Ricardo Conde, do presidente do júri, José Manuel Mendonça (INESC TEC), e do coordenador do IA, Manuel Abreu.