Explosão causa um morto e dois feridos em cidade portuária no Equador

O major Jorge Montanero, do Corpo de Bombeiros de Guayaquil, disse à estação de televisão local Ecuavisa que a vítima mortal era um taxista que estava nas proximidades do edifício, numa movimentada zona da cidade.

Questionado se a carrinha de caixa aberta poderia ter sido armadilhada, Montanero disse que teriam de esperar pela investigação da polícia. "Não sabemos, mas um carro normal não explode assim", acrescentou.

O governador Humberto Plaza, da província de Guayas, cuja capital é Guayaquil, disse que a explosão de terça-feira foi "terrorismo puro e simples" e prometeu que a polícia encontraria os responsáveis.

"Vamos prendê-los, eles vão pagar e estas pessoas serão processadas por terrorismo", garantiu Plaza.

A agência de segurança pública de Guayaquil disse, na terça-feira, na rede social X, que estava a lidar com "a emergência causada pela detonação de engenhos explosivos" e publicou fotografias de uma estrada fechada por veículos da polícia e camiões de bombeiros.

"Por volta das 18:00 [meia-noite em Lisboa], ouvimos um barulho muito alto. Pensámos que era uma explosão (...) Corremos com medo que algo mais acontecesse. Estamos em choque", disse à agência de notícias France-Presse a médica Samantha Vera, de 40 anos, que trabalha num bairro próximo.

Os ataques, homicídios, extorsões, roubos e outros crimes são frequentes na cidade de Guayaquil, um bastião de grupos ilegais devido ao seu acesso ao oceano Pacífico.

No domingo, também em Guayaquil, seis pessoas foram mortas e 17 ficaram feridas num ataque de um grupo armado, provavelmente ligado ao tráfico de droga, durante um jogo de futebol, anunciou a polícia.

Duas das pessoas mortas tinham antecedentes criminais, indicou a polícia, que atribuiu o ataque a uma disputa territorial pelo tráfico de droga, acrescentando que já foram detidos dois suspeitos.

Também no domingo, cinco pessoas foram mortas em Playas, no noroeste do país, durante na festa do 15.º aniversário de uma jovem, segundo informações da imprensa local.

O Equador, que se encontra na rota do tráfico de cocaína com destino aos Estados Unidos e à Europa, está mergulhado em violência de gangues que empregam assassinos profissionais e que também se dedicam à extorsão e aos sequestros. Algumas estão associadas a cartéis mexicanos, colombianos e albaneses.

Apesar da política de combate ao crime organizado do Presidente equatoriano, Daniel Noboa, mais de 4.600 homicídios foram cometidos nos primeiros seis meses deste ano neste país de pouco mais de 18 milhões de habitantes, número que representa um aumento de 47% em comparação com o mesmo período de 2024.