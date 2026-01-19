Explosão com vítimas em hotel de Cabul
Uma explosão atingiu hoje um hotel situado no centro do distrito de negócios de Cabul, provocando um número indeterminado de vítimas, anunciou o governo dos talibãs do Afeganistão.
Meios de comunicação social locais descrevem o incidente como um ataque e admitiram que poderá ter tido como alvo cidadãos estrangeiros.
"Há vítimas, tanto feridos como mortos", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani, à agência de notícias France-Presse (AFP).
O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, confirmou que a explosão ocorreu num hotel na zona de Shahr-e-Naw, segundo a agência de notícias espanhola EFE.
A área é conhecida por albergar escritórios de empresas e alojamentos frequentados por visitantes norte-americanos e de outras nacionalidades.