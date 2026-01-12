Explosão de botija de gás causa oito mortos num casamento no Paquistão

A explosão ocorreu na madrugada de domingo, enquanto os convidados que se reuniram para celebrar o casal dormiam na casa, provocando o desabamento de parte da residência, segundo a polícia de Islamabade. Sete pessoas ficaram feridas.

Em comunicado, a polícia disse que a explosão ocorreu numa área residencial no centro da cidade.

Um dirigente do Governo, Sahibzada Yousaf, disse que as autoridades foram alertadas para a explosão na madrugada de domingo e que os polícias ainda estão a investigar.

Yousaf acrescentou que algumas casas próximas também foram danificadas.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif expressou pesar pela perda de vidas e apresentou condolências às famílias das vítimas, de acordo com um comunicado.

Sharif deu ordens às autoridades de saúde para garantir que os feridos recebem o melhor tratamento possível e ordenou uma investigação completa.

A polícia garantiu que está em curso uma investigação.

Muitas famílias paquistanesas dependem de cilindros de gás de petróleo liquefeito devido à baixa pressão do gás natural, e estes cilindros têm sido associados a acidentes fatais causados por fugas de gás.