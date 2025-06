Explosão de gás na China faz dois mortos e cinco feridos

De acordo com a televisão estatal CCTV, a explosão ocorreu às 22:30 (15:30, em Lisboa) de segunda-feira na cidade de Nan`an.

A explosão provocou o desmoronamento do edifício de três andares. Duas pessoas que ficaram presas no interior foram encontradas sem vida, enquanto outras cinco ficaram feridas.

Segundo a mesma fonte, as operações de salvamento no local foram concluídas e os cinco feridos encontram-se em estado estável. Foram abertas investigações para determinar a causa do acidente.

Acidentes relacionados com fugas de gás são relativamente comuns na China, devido a infraestruturas envelhecidas e deficiências nos sistemas de segurança. Em junho de 2023, uma explosão semelhante num restaurante da cidade de Yinchuan, no noroeste do país, causou 31 mortos. Em outubro do mesmo ano, um outro incidente numa zona residencial da cidade de Shiyan, na província de Hubei, provocou várias vítimas e reacendeu o debate sobre a fiscalização das redes de gás urbano.