Explosão em edifício de habitação de Moscovo visa paramilitar pró-russo de Donetsk

Uma bomba explodiu esta segunda-feira no átrio de um prédio de apartamentos de luxo na capital russa. A agência de notícias TASS adianta que a explosão foi um ataque contra um líder paramilitar pró-Rússia na Ucrânia.





As autoridades russas, citadas pelos media, contam que a bomba explodiu quando um homem e o guarda-costas entravam no átrio do edifício. A "tentativa de assassinato" teve como alvo Armen Sarkisyan, que é acusado pela Ucrânia de ajudar a Rússia na região ucraniana de Donetsk.

"A tentativa de assassinato de Sarkisyan foi cuidadosamente planeada e executada", disse a TASS, citando fonte oficial russa.





Crédito: Reuters Crédito: Reuters





Outra agência de notícias estatal da Rússia, RIA, cita a polícia para dizer que Armen Sarkisyan está em estado crítico e parte de uma das pernas vai ser amputada.







No Telegram, um canal com contatos nos serviços de segurança da Rússia, publicou o vídeo que mostra a destruição provocada pela explosão.





A agência Reuters recorda que, em dezembro, o serviço de segurança SBU da Ucrânia descreveu Armen Sarkisyan como um “chefe do crime” na região de Donetsk, suspeito de participar e ajudar “grupos armados ilegais”. Esta região é, em grande parte, controlada por Moscovo desde 2014.





Ainda em dezembro, a Ucrânia assumiu a autoria pelo assassinato do general russo Igor Kirillov numa explosão de bomba à porta de um prédio de apartamentos em Moscovo.







Quanto à explosão desta segunda-feira, não houve, até ao momento, qualquer comentário da Ucrânia.