Explosão em fábrica química de Houston

"Queremos que os residente locais tenham consciência de que o produto está guardado em vários locais nos terrenos da fábrica e que se mantém o risco de novas explosões", refere o comunicado da Arkema.



"Por favor não regressem à área dentro da zona evacuada até que as autoridades dos serviços de emergência anunciem que é seguro fazerem-no", apela.



As explosões provocaram nuvens de fumo negro. Um ajudante do xerife foi hospitalizado por inalação de fumos e nove outras pessoas foram pelos próprios meios para o hospital por precaução, para serem examinados.



A empresa, notificada pelo gabinete do xerife, afirma ser incapaz de evitar as explosões porque os terrenos da fábrica estão submersos por quase dois metros de água, devido à tempestade Harvey, que atingiu terra no Texas com categoria de furacão grau 4, na sexta-feira.



A fábrica produz peróxidos orgânicos usados no fabrico de resinas plásticas, de poliestireno, de tintas e de outros produtos. "Os peróxidos orgânicos são extremamente inflamáveis e, tal como foi acordado com responsáveis pela segurança pública, o melhor é deixar o fogo extinguir-se por si", referiu a empresa.



"Permaneçam bem afastados da área e obedeçam aos agentes locais" recomendou o Serviço Nacional de Meteorologia, depois das explosões e de sublinhar que os ventos sopravam moderados predominantemente de oeste para leste.



A região em torno da fábrica num raio de 2.4 quilómetros foi evacuada quarta-feira, por precaução No local ficaram apenas alguns operários que esta quinta-feira foram igualmente retirados.Em seis dias, a precipitação lançada pelo Harvey bateu todos os recordes de tempestades nos Estados Unidos e provocou cheias catastróficas que atingiram sobretudo o condado onde se situa Houston, a quarta cidade mais populosa dos EUA.Mais de trinta mil pessoas tiveram de se refugiar em abrigos improvisados devido à inundação das suas casas. As autoridades continuam concentradas nas operações de resgate de quem ficou para trás.As cheias provocaram pelo menos 30 mortos mas as autoridades acreditam que poderão encontrar mais vítimas quando as águas começarem a baixar.As cheias chegaram, entretanto, ao Estado do Louisiana, mas o Harvey já perdeu força e é agora uma depressão tropical. As inundações podem, no entanto, agravar-se por causa da chuva intensa.Mais de 10 mil membros da guarda nacional devem chegar nos próximos dias aos locais mais afetados.