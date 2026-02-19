Explosão em loja de fogo de artifício faz 12 mortos no centro da China
Uma explosão numa loja de fogo de artifício no centro da China matou 12 pessoas, avançou hoje a imprensa estatal, no segundo incidente do género durante as celebrações do Ano Novo Lunar.
O acidente ocorreu às 14:24 de quarta-feira (06:24 em Lisboa) na cidade de Xiangyang, no província de Hubei, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua.
As equipas de emergência chegaram nove minutos depois e extinguiram o incêndio às 15:12 (07:12 em Lisboa), segundo a Xinhua.
Os investigadores estão a apurar a causa da explosão, informou a agência, sem adiantar mais pormenores.
As vítimas eram cinco crianças e sete adultos, informaram hoje as autoridades. Uma delas era o dono da loja, e as restantes eram clientes que tinham ido comprar fogo de artifício para as celebrações.
Alguns tinham vindo de outras cidades para visitar familiares na aldeia de Jinpu, a cerca de 950 quilómetros a sudoeste da capital chinesa Pequim.
No domingo, uma explosão numa loja de fogo de artifício na província de Jiangsu, no leste da China, matou oito pessoas e feriu outras duas, anunciaram as autoridades.
A China está no período de maior utilização de fogo de artifício devido ao período de feriados do Ano Novo Lunar, a mais tradicional festividade chinesa.
O Ano do Cavalo de Fogo arrancou oficialmente na terça-feira.
O Ministério da Gestão de Emergências chinês afirma ter enviado um alerta às empresas de fogo de artifício de todo o país, "exigindo uma inspeção completa" para garantir a segurança.
Fora das grandes cidades, onde o uso de fogo de artifício é estritamente regulamentado, os chineses usam fogo de artifício regularmente, durante eventos e feriados importantes.
Os acidentes industriais são frequentes no país devido à fiscalização, por vezes frouxa, das normas de segurança.
Em junho de 2025, uma explosão numa fábrica de fogo de artifício em Hunan (sudeste) matou nove pessoas e feriu 26. Em 2023, o fogo de artifício matou três pessoas em edifícios residenciais em Tianjin (nordeste).