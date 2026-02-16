Explosão em loja de fogo de artifício faz oito mortos no leste da China

O "uso indevido" de fogo de artifício por uma ou mais pessoas causou uma explosão numa loja na província de Jiangsu por volta das 14:30 de domingo (06:30 em Lisboa), disseram as autoridades.

De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais no domingo à noite, o incêndio provocado pela explosão foi extinto por volta das 16:00 (08:00 em Lisboa), tendo causado oito mortes e ferimentos ligeiros em outras duas pessoas.

Foi iniciada uma investigação e os responsáveis pela loja foram detidos, acrescentaram as autoridades.

De acordo com o Ministério da Gestão de Emergências, a China está a entrar no período de maior utilização de fogo de artifício devido ao período de feriados do Ano Novo Lunar, a mais tradicional festividade chinesa.

O Ano do Cavalo de Fogo arranca oficialmente a 17 de fevereiro.

O ministério afirma ter enviado um alerta às empresas de fogo de artifício de todo o país, "exigindo uma inspeção completa" para garantir a segurança.

Fora das grandes cidades, onde o uso de fogo de artifício é estritamente regulamentado, os chineses usam fogo de artifício regularmente, durante eventos e feriados importantes.

Os acidentes industriais são frequentes no país devido à fiscalização, por vezes frouxa, das normas de segurança.

Em junho de 2025, uma explosão numa fábrica de fogo de artifício em Hunan (sudeste) matou nove pessoas e feriu 26. Em 2023, o fogo de artifício matou três pessoas em edifícios residenciais em Tianjin (nordeste).