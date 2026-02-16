Explosão em loja de fogo de artifício faz oito mortos no leste da China

Explosão em loja de fogo de artifício faz oito mortos no leste da China

Uma explosão numa loja de fogo de artifício no leste da China matou oito pessoas e feriu outras duas, anunciaram as autoridades.

O "uso indevido" de fogo de artifício por uma ou mais pessoas causou uma explosão numa loja na província de Jiangsu por volta das 14:30 de domingo (06:30 em Lisboa), disseram as autoridades.

De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais no domingo à noite, o incêndio provocado pela explosão foi extinto por volta das 16:00 (08:00 em Lisboa), tendo causado oito mortes e ferimentos ligeiros em outras duas pessoas.

Foi iniciada uma investigação e os responsáveis pela loja foram detidos, acrescentaram as autoridades.

De acordo com o Ministério da Gestão de Emergências, a China está a entrar no período de maior utilização de fogo de artifício devido ao período de feriados do Ano Novo Lunar, a mais tradicional festividade chinesa.

O Ano do Cavalo de Fogo arranca oficialmente a 17 de fevereiro.

O ministério afirma ter enviado um alerta às empresas de fogo de artifício de todo o país, "exigindo uma inspeção completa" para garantir a segurança.

Fora das grandes cidades, onde o uso de fogo de artifício é estritamente regulamentado, os chineses usam fogo de artifício regularmente, durante eventos e feriados importantes.

Os acidentes industriais são frequentes no país devido à fiscalização, por vezes frouxa, das normas de segurança.

Em junho de 2025, uma explosão numa fábrica de fogo de artifício em Hunan (sudeste) matou nove pessoas e feriu 26. Em 2023, o fogo de artifício matou três pessoas em edifícios residenciais em Tianjin (nordeste).

 

