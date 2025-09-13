Explosão em Madrid. Pelo menos 21 feridos, entre os quais três graves
Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas este sábado, entre as quais três com gravidade, após uma explosão de gás num café na capital espanhola, segundo os serviços de emergência.
Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
"Estamos atentos à situação em Puente de Vallecas. As nossas equipas de emergência trabalham sem descanso com 18 equipas da @BomberosMad, incluindo a unidade canina, e o apoio aéreo da @policiademadrid com drones", escreveu.
Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias.