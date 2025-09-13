Explosão em Madrid. Pelo menos 21 feridos, entre os quais três graves

por Rachel Mestre Mesquita - RTP
Serviços de emergência - Reuters

Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas este sábado, entre as quais três com gravidade, após uma explosão de gás num café na capital espanhola, segundo os serviços de emergência.

A explosão aconteceu pelas 15h00 locais (14h00 em Portugal Continental) no bairro de Vallecas, no centro-sul de Madrid, de acordo com a mesma fonte.

De acordo com os vizinhos, citados pelo jornal espanhol El País, o local onde ocorreu a deflagração é um rés-do-chão "habitado". A explosão terá afetado um bar próximo e o prédio residencial localizado acima, que foi evacuado. 

No local, a Proteção Civil prestou assistência aos feridos, enquanto os Bombeiros municipais prosseguem o trabalho na remoção dos escombros. Cães farejadores e drones estão a ser utilizados para auxiliar na operação, explicam os serviços de emergência no X. 



O presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, transmitu a sua mensagem de "apoio" aos feridos e às suas famílias através da rede social X.
 
"Estamos atentos à situação em Puente de Vallecas. As nossas equipas de emergência trabalham sem descanso com 18 equipas da @BomberosMad, incluindo a unidade canina, e o apoio aéreo da @policiademadrid com drones", escreveu. 


Ainda não foi determinada a causa da explosão.
