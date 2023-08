Explosão em silo destrói 15 mil toneladas de cereais na Turquia

A explosão, na tarde de segunda-feira, nos silos da Turkish Grain Board (TMO) danificou 13 dos 60 silos e provocou ferimentos em 12 pessoas.



A explosão aconteceu por compressão do pó de trigo que estava a ser transferido de uma embarcação para os silos, avançou o governador da província de Kocaeli. Para já não há confirmação de que outros cereais estavam armazenados no local. Os silos da TMO no porto de Derince têm capacidade para armazenar 95 mil toneladas de cereais. No momento da explosão estavam armazenadas 75 mil toneladas. “De acordo com as primeiras investigações, cerca de 20 por cento do armazenamento ficou danificado”, avançou a Turkish Grain Board em comunicado.



O Ministério turco dos Transportes revelou que nenhuma embarcação sofreu danos com a explosão.