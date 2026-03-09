Em direto
Explosão em sinagoga da cidade belga de Liège

Um incidente que as autoridades classificaram como antissemita ao mesmo tempo que foi anunciado um reforço das medidas de segurança.

A explosão aconteceu durante a madrugada, três da manhã em Lisboa, deixando em estilhaços as janelas da sinagoga e de um prédio do outro lado da rua.

O ministro do Interior belga classificou a explosão como "um ato antissemita abjeto que teve como alvo direto a comunidade judaica da Bélgica". Bernard Quintin acrescentou que as medidas de segurança em torno de locais semelhantes serão reforçadas.

O Comité de Coordenação das Organizações Judaicas na Bélgica (CCOJB) considerou o ataque "profundamente chocante". O vice-presidente da entidade, Eitan Bergman, declarou à agência Reuters que os sentimentos da comunidade judaica "são uma mistura de tristeza, preocupação e profundo choque".

No local, a polícia isolou a rua, essencialmente residencial, junto às margens do rio Meuse. O ministério Público está a investigar o ataque.

O primeiro-ministro belga afirmou na rede social X que o antissemitismo é um "ataque contra os nossos valores e a nossa sociedade" e que "deve ser combatido sem ambiguidades". "Solidariedade com a comunidade judaica de Liège e da Bélgica", escreveu ainda Bart De Wever no X.



