Explosão em sinagoga da cidade belga de Liège

A explosão aconteceu durante a madrugada, três da manhã em Lisboa, deixando em estilhaços as janelas da sinagoga e de um prédio do outro lado da rua.





O ministro do Interior belga classificou a explosão como "um ato antissemita abjeto que teve como alvo direto a comunidade judaica da Bélgica". Bernard Quintin acrescentou que as medidas de segurança em torno de locais semelhantes serão reforçadas.





O Comité de Coordenação das Organizações Judaicas na Bélgica (CCOJB) considerou o ataque "profundamente chocante". O vice-presidente da entidade, Eitan Bergman, declarou à agência Reuters que os sentimentos da comunidade judaica "são uma mistura de tristeza, preocupação e profundo choque".





No local, a polícia isolou a rua, essencialmente residencial, junto às margens do rio Meuse. O ministério Público está a investigar o ataque.





O primeiro-ministro belga afirmou na rede social X que o antissemitismo é um "ataque contra os nossos valores e a nossa sociedade" e que "deve ser combatido sem ambiguidades". "Solidariedade com a comunidade judaica de Liège e da Bélgica", escreveu ainda Bart De Wever no X.







