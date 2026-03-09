Em direto
Explosão em sinagoga de Liège: governo belga denuncia ataque antissemita

A Procuradoria Federal, responsável pela investigação, aponta "possíveis indícios de um ato terrorista", sem poder confirmar as motivações nesta fase. Para o governo belga, a natureza criminosa da explosão e o facto de ter como alvo a comunidade judaica são incontestáveis.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Yves Herman - Reuters

"As circunstâncias exatas dos acontecimentos estão a ser objeto de investigação minuciosa" e, segundo a Procuradoria Federal "nenhuma outra informação pode ser divulgada neste momento". 

A investigação foi desencadeada na sequência de uma explosão, na madrugada desta segunda-feira, na cidade de Liège. As janelas da sinagoga ficaram em estilhaços, assim como as de um prédio do outro lado da rua. 

Horas depois, o ministro do Interior belga classificou o indicente como "um ato antissemita abjeto que teve como alvo direto a comunidade judaica da Bélgica". 

Bernard Quintin acrescentou que as medidas de segurança em torno de locais semelhantes seriam reforçadas.

O Comité de Coordenação das Organizações Judaicas na Bélgica (CCOJB) considerou o ataque "profundamente chocante". 

O vice-presidente da entidade, Eitan Bergman, declarou à agência Reuters que os sentimentos da comunidade judaica "são uma mistura de tristeza, preocupação e profundo choque".

Na rede social X, o primeiro-ministro belga afirmou que o antissemitismo é um "ataque contra os nossos valores e a nossa sociedade" e que "deve ser combatido sem ambiguidades". 

"Solidariedade com a comunidade judaica de Liège e da Bélgica", escreveu ainda Bart De Wever no X.

Apesar da posição assumida pelo governo, a Procuradoria Federal mostra-se mais cautelosa, afirmando que o incidente configura "possíveis indícios" de um ato terrorista.



