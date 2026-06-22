Explosão em terminal de gás no Catar deixa 54 feridos e 18 desaparecidos

O incêndio na área industrial de Ras Laffan aconteceu quando trabalhadores tentavam retomar operações após o bombardeamento iraniano durante a guerra.

O incidente poderá agravar ainda mais o caos nos mercados energéticos globais, sobretudo porque o Qatar continua a ser um dos maiores produtores mundiais de gás natural.

O país tinha suspendido a produção devido ao bloqueio iraniano no Estreito de Ormuz, que impedia o envio de carregamentos aos clientes.

Com o alívio parcial da pressão iraniana sobre o estreito, no quadro das negociações para um cessar-fogo permanente, o Qatar iniciou trabalhos para reativar o terminal de exportação.

Mas na noite de domingo esses trabalhos desencadearam uma explosão e incêndio nas instalações de abastecimento de gás Barzan, informou a empresa estatal QatarEnergy.

A dimensão dos danos permanece incerta. Inicialmente, as autoridades referiram apenas alguns feridos, mas horas mais tarde o Ministério do Interior anunciou um número muito mais elevado de vítimas.