Explosão numa fábrica de fogos-de-artifício na Índia causou 21 mortos

O primeiro-ministro Narendra Modi disse na rede social X que estava "triste com a perda de vidas" e apresentou as condolências após a explosão ocorrida em Kakinada, no estado de Andhra Pradesh (sudeste).

A agência de notícias Press Trust of India citou um ministro do estado, Kandula Durgesh, que apresentou um balanço de 21 mortos entre as cerca de 30 pessoas que se encontravam na fábrica.

"Outras oito pessoas estão a ser tratadas em hospitais", acrescentou.

As autoridades abriram uma investigação sobre as origens do acidente, qualificado como "desolador" pelo ministro-chefe do estado, N. Chandrababu Naidu.

Os fogos-de-artifício são muito populares na Índia, especialmente durante a festa hindu de Diwali e os casamentos.

As explosões são frequentes nas fábricas e oficinas de fabricação de fogos-de-artifício, muitas vezes devido ao não cumprimento das regras de segurança e à aplicação laxista da regulamentação.

Em 2025, uma explosão numa fábrica de fogos-de-artifício no oeste da Índia causou também 21 mortos.