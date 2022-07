Exportação de cereais. Bombardeamentos de Odessa criam incerteza

As exportações de cereais através do porto de Odessa envolvem 20 milhões de toneladas acumuladas ao longo dos últimos cinco meses e são importantes para suprir as carências alimentares, em especial em países africanos, e por outro lado para permitir à Ucrânia obter as divisas de que necessita.