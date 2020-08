Exportações do turismo perderam 270,6 mil ME entre janeiro e maio

", disse Zurab Pololikashvili, numa mensagem de vídeo.O responsável adiantou também que, globalmente, há cerca de 120 milhões de empregos diretos no turismo que estão em risco, devido ao impacto da pandemia de covid-19 no setor.", alertou.A mensagem do secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) foi divulgada no mesmo dia em que a organização apresentou um relatório sobre o impacto da pandemia no turismo.De acordo com o documento,O relatório destaca que o turismo sustenta um em cada dez empregos e fornece meios de subsistência para muitos milhões mais nas economias em desenvolvimento e desenvolvidas.No entanto, em vários Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês), o turismo é responsável por até 80% das exportações, ao mesmo tempo que representa uma parcela importante das economias nacionais, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos.Além dos cerca de 100 milhões de empregos diretos no turismo que estão em risco, há também setores associados que empregam 144 milhões de trabalhadores em todo o mundo.Segundo a OMT, as pequenas empresas são particularmente vulneráveis e representam 80% do turismo global.Já em termos demográficos, as mulheres, que representam 54% da força de trabalho do turismo, os jovens e os trabalhadores da economia informal estão entre as categorias de maior risco.





Cinco medidas para mudar o setor







Por fim,"É preciso um maior nível de colaboração entre os países", disse a chefe de Informações de Mercado e Competitividade da OMT, Sandra Carvão, num "briefing" aos jornalistas, a propósito da divulgação do relatório.