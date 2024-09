Exposição apresenta novas perspetivas do comércio transatlântico de pessoas escravizadas

A exposição, que estará patente no espaço L`Atelier, em Nantes, apresenta "uma perspetiva atual e inovadora sobre a história e os legados do comércio transatlântico de pessoas escravizadas, colocando a arte no centro da evocação destas memórias e legados", refere a plataforma Gerador, que faz parte do consórcio de entidades organizadoras deste projeto, num comunicado enviado à agência Lusa.

Através das obras apresentadas, os artistas e coletivos "aspiram a reconciliar memórias individuais e coletivas, preservando-as do esquecimento".

Entre os 22 artistas da exposição estão a portuguesa Inês Costa, que se apresenta em dupla com o brasileiro Thiago Liberdade, atualmente a viver no Porto, e Laís Andrade, que nasceu no Brasil mas vive em Portugal desde os quatro anos.

Jakrlova` Riva, David Gumbs, Gombo, Sylvaine Dampierre, Magalie Mobetie, Alecia McKenzie, Luanda Carneiro Jacoel & Bianca Turner e os coletivos Collectif On A Slamé Sur La Lune, The Acoustic Heritage, Stichting SKLNE e Unity são os responsáveis pelos restantes projetos.

Os artistas participaram em três residências artísticas, que se realizaram em Budapeste, Lisboa e Copenhaga e envolveram as cinco entidades parceiras do projeto: Gerador, que "apoiou o desenvolvimento de sete dos 13 projetos artísticos", Khora, da Dinamarca, Cumadiae, da Bélgica, Les Anneaux de la Mémoire, de França, e Pro Progressione, da Hungria.

Na mostra, os artistas "recorrem a novas tecnologias, como como realidade aumentada e realidade virtual, e recursos audiovisuais como podcasts, vídeos, websites, som e imagem, para oferecer aos visitantes uma experiência abrangente e imersiva", lê-se no site oficial do projeto Manifest.

O programa da exposição, que tem entrada livre e estará patente até 06 de outubro, inclui várias atividades, como `workshops`, visitas guiadas, performances, mesas redondas e conferências.