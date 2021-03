Expulsão de ex-padre em Timor-Leste foi por abuso admitido de menores

"A SVD Timor-Leste quer reiterar enfaticamente que com base no hediondo crime cometido e admitido de abuso de menores no orfanato Topu Honis, o senhor Richard Daschbach foi expulso, depois de um processo penal eclesiástico, do estado religioso e clerical pela Congregação da Doutrina da Fé, no Vaticano, em 06 de novembro de 2018", refere-se no comunicado.

A nota de imprensa foi divulgada pela SVD depois de terem surgido nas redes sociais, notícias e comentários que tentavam sugerir que Daschbach teria sido expulso não pelo abuso de menores que confessou à ordem, mas por violar as regras da organização.

"Novamente, voltamos a expressar a nossa solidariedade com as vítimas e as famílias e pedimos aos media que tratem o assunto com a máxima urgência e seriedade, publicando este comunicado, para que se evite a circulação informação incorreta sobre a expulsão de Richard Daschbach", considera.

Como foi noticiado anteriormente, a decisão da SVD baseou-se numa detalha investigação e incluiu a confissão oral e escrita de Daschbach que admitiu os crimes perante o Vaticano.

Daschbach, que está em prisão domiciliária em Díli, começou em fevereiro a ser julgado pelos crimes de abuso de menores, pornografia infantil e violência doméstica, com o julgamento, que está fechado ao público a continuar em 22 de março.

Até ao momento ainda não foram divulgados detalhes sobre quantas testemunhas é que o Ministério Público e a defesa vão apresentar no decurso do julgamento.

O caso, sem precedentes em Timor-Leste por envolver um ex-membro da Igreja Católica, tem suscitado intensos debates nas redes sociais, com alguns a colocarem-se do lado do alegado abusador e outros do lado das alegadas vítimas.