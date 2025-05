Extração de ouro no Senegal deixa mulheres e crianças em risco

Na região de Kedougou, as mulheres e as crianças enfrentam sérios riscos para a saúde devido à exposição ao mercúrio utilizado na extração do ouro. Os líderes comunitários alertam que, sem alternativas acessíveis e eficazes além de uma fiscalização mais apertada, o mercúrio continuará a envenenar os ecossistemas e as pessoas que deles dependem. A exposição ao mercúrio pode causar danos cerebrais irreversíveis, atrasos no desenvolvimento, tremores e perda de visão, audição e coordenação.

A forma mais rápida de separar o ouro da rocha é com uma gota de mercúrio. Sem qualquer tipo de proteção as mulheres estão expostas diariamente a este verdadeiro veneno para a saúde.



Em toda a África Ocidental, o mercúrio continua a ser o método dominante para extrair ouro no crescente sector mineiro informal da região, em grande parte ilegal e não regulamentado.



Uma vez libertado, espalha-se facilmente pelo ar, pela água e pelo solo. Principalmente após chuvas fortes, contamina os rios, envenena os peixes e acumula-se na cadeia alimentar.