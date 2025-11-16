Extrema-direita francesa quer bloquear orçamento da UE para impedir acordo com Mercosul

Dada a situação de urgência que "a agricultura enfrenta, a França deverá usar o seu lugar no Conselho [Europeu] e ameaçar suspender a sua contribuição para o orçamento da União Europeia, caso a implementação do acordo [Mercosul] prossiga", afirmou o presidente da Reunião Nacional, Jordan Bardella, em entrevista à France 3.

Para Bardella, a União Europeia está a sacrificar a agricultura francesa porque os países com os quais o acordo é assinado não respeitam os padrões de produção que os produtores europeus devem cumprir.

Na semana passada, durante a visita ao Brasil, o Presidente de França, Emmanuel Macron, mostrou-se "bastante otimista" quanto à possibilidade de aprovação do acordo, embora tenha ressalvado que a França vai ficar "vigilante".

Contudo, esta quarta-feira referiu que, no atual estado, o acordo receberá "um redondo não da França".

O acordo entre a UE e o Mercosul, que pretende facilitar o comércio entre os dois blocos, está há duas décadas a ser negociado.

A UE espera, com este acordo, acelerar as exportações de produtos como automóveis, máquinas e bebidas alcoólicas para os países do Mercosul -- Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Por sua vez, este bloco conseguirá fazer chegar à Europa, com mais facilidade, produtos agroalimentares, como carne de bovino, frango, açúcar, arroz e soja.