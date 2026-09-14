Extrema-direita sobe 12 pontos percentuais nas eleições alemãs da Baixa Saxónia

Estas eleições eram consideradas um barómetro após a vitória do partido na semana passada no estado da Saxónia-Anhalt.

De acordo com os cálculos da Infratest Dimap, baseados nos resultados preliminares das eleições municipais e distritais, a União Democrata Cristã (CDU), do chanceler Friedrich Merz, manteve-se como o partido mais votado na Baixa Saxónia, embora tenha descido quatro pontos percentuais, para 27,7%.

O Partido Social-Democrata (SPD) ficou em segundo lugar, também com uma descida de 5,5 pontos percentuais, para 24,5%.

O AfD, que venceu as eleições regionais da Saxónia-Anhalt na semana passada com 43,8% dos votos, o que lhe pode garantir a formação do seu primeiro governo num estado alemão, subiu 11,9 pontos, para 16,5%.

Foi seguido pelos Verdes (13,6%), A Esquerda (5,9%) e os Liberais (3,6%).

Após a turbulência política provocada pelo resultado da Saxónia-Anhalt, e com as eleições regionais em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (nordeste) e Berlim a apenas uma semana de distância, os resultados das eleições municipais da Baixa Saxónia eram aguardados com grande expectativa.

O AfD é tradicionalmente mais fraco no oeste e tinha conquistado apenas 4,6% dos votos nas eleições locais anteriores na região.

Dos 6,3 milhões de eleitores aptos a votar na Baixa Saxónia, pelo menos 50,67% participaram nas eleições, cerca de sete pontos percentuais a mais do que em 2022, embora os votos por correspondência ainda não tenham sido contabilizados.

Nesta região costeira do Mar do Norte, o AfD local é classificado pelas autoridades como um caso comprovado de extremismo de direita, embora o partido tenha recorrido da classificação em tribunal.

Nas eleições regionais de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, as sondagens apontam também para uma vitória do partido, embora em Berlim se preveja uma vitória para o candidato de esquerda, com o AfD a ficar em terceiro lugar, atrás dos Democratas Cristãos.