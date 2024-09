Extrema-direita vitoriosa na Áustria promete "uma nova era"

O partido FPÖ, pró-Kremlin e anti-islâmico, obteve mais de 29 por cento dos votos e ultrapassou o atual partido no poder, o ÖVP, que ficou em segundo lugar, com 26,5 por cento, de acordo com resultados quase completos. Isto significa que a extrema-direita obteve o maior número de votos, nas eleições austríacas de domingo, pela primeira vez desde a época nazi.