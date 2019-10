Exumação de Franco vai ser realizada na quinta-feira

O Governo espanhol já marcou data e hora para a trasladação de Franco. A exumação do Vale dos Caídos será realizada na quinta-feira, às 10h30. Os restos mortais do ditador serão trasladados para o cemitério municipal de El Pardo-Mingorrubio, em Madrid.

A exumação vai ser feita depois de uma batalha jurídica que opôs o Governo do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) à família de Francisco Franco, que pretendia que o corpo do ditador fosse transferido para a catedral de Almudena, no centro de Madrid. A decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal espanhol.





Em comunicado, o Governo espanhol adianta que na quinta-feira às 10:30 será feita a exumação e trasladação dos restos mortais de Francisco Franco, salientando que o processo vai ser realizado em condições de "dignidade e respeito" e contará com a presença da família do ditador.



Após a exumação, os restos mortais serão trasladados para o cemitério de El Pardo-Mingorrubio, onde a viúva de Franco, Carmen Polo, está enterrada.



Tanto a exumação como a trasladação serão realizadas em privacidade, na presença dos seus familiares, e durante o processo de transferência e no funeral de Franco estará presente a Ministra da Justiça em exercício, Dolores Delgado.



Na nota, o executivo lembra que "desde o início do processo o Governo defendeu que os restos mortais do ditador não poderiam continuar num mausoléu público que exaltaria sua figura, algo expressamente proibido pela Lei da Memória Histórica".



Da mesma forma, enfatiza a decisão "firme e unânime" do Supremo Tribunal de 30 de setembro passado que "encerrou o processo administrativo-contencioso instaurado pela família para tentar impedir a sua saída do Vale dos Caídos".











O primeiro-ministro espanhol em exercício considerou "uma grande vitória da democracia espanhola" a decisão do Tribunal Supremo de apoiar a exumação do corpo do ditador Francisco Franco do Vale dos Caídos.





O governo socialista de Pedro Sánchez quer transformar o Vale dos Caídos num memorial às vítimas da guerra civil espanhola, em que cerca de 500 mil pessoas perderam a vida.





Francisco Franco Bahamonde foi um militar espanhol que integrou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola, tendo exercido desde 1938 o lugar de chefe de Estado, até morrer em 1975, ano em que se iniciou a transição do país para um sistema democrático.





c/Lusa