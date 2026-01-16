Mundo
FAA alerta para "atividade militar" sobre México e América Central
Este alerta entra em vigor imediatamente, referiu um porta-voz do regulador aéreo norte-americano. Refere-se a "situações potencialmente perigosas", também relacionadas com interrupções nos sistemas de navegação por satélite, e abrange um período de sessenta dias.
O alerta da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) dirigiu-se às companhias aéreas e às aeronaves que operam no espaço aéreo de determinadas regiões, particularmente perto do México e de vários países da América Central e do Sul.
Apela a que tomem precauções devido à "atividade militar".
"A FAA emitiu Avisos aos Pilotos (NOTAMs) para áreas específicas do espaço aéreo no México, América Central, Panamá, Bogotá, Guayaquil e Mazatlán, e no espaço aéreo do Oceano Pacífico Oriental", explicou um porta-voz do regulador norte-americano.
Estes alertas entram em vigor imediatamente, acrescentou.
Os NOTAM indicam que "existem riscos potenciais para as aeronaves a todas as altitudes, incluindo durante a fase de cruzeiro e as fases de aterragem e descolagem dos voos".
com agências
