Facebook. Contactos de mais de 400 milhões de contas expostos online

De acordo com o portal norte-americano Tech Crunch, é considerada a mais recente violação da proteção de dados do grupo norte-americano.



As bases de dados listaram as identidades dos utilizadores, os números de telefone associados aos perfis e a localização geográfica.



O servidor não estava protegido por qualquer senha, o que significava que qualquer pessoa poderia ter acesso ao banco de dados.



Segundo o Tech Crunch, a informação ficou exposta até ao final de quarta-feira.



O Facebook confirma parcialmente estas informações, mas desvaloriza o incidente, dizendo que os contactos eram apenas cópias e que os dados eram antigos.