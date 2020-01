Facebook promete remover "deepfakes" da rede social

- geralmente usado em políticos ou celebridades.

A rede social considera que, embora os deepfakes ainda sejam pouco comuns na internet, estão a tornar-se cada vez mais presentes.



O Facebook pretende remover os vídeos no caso de estes terem sido editados de formas que “não são óbvias para a compreensão de uma pessoa comum”, ou no caso de levarem os utilizadores a pensar que “uma pessoa disse palavras que na verdade não disse”.Para averiguar a autenticidade dos vídeos,. A empresa esclareceu ainda que a equipa irá trabalhar na análise das denúncias que possam ser feitas pelos utilizadores da rede social.Monica Bickert, vice-presidente de gestão de políticas globais do Facebook, afirma que “e alerta que esta é apenas uma, entre várias medidas que a rede social irá implementar para combater a desinformação.A acrescentar às novas regras, o Facebook anunciou estar a promover a criação de tecnologias para a detenção de deepfakes, através de um programa que irá custar cerca de dez milhões de dólares.

A atualização da política da rede social não será aplicada a vídeos de paródia ou sátira.

William Tunstall-Pedoe, cientista na área da tecnologia, afirmou que a Facebook merece créditos por tentar lidar com esta “área difícil”.O Facebook afirma ainda que pretende trabalhar em parceira com diferentes empresas de forma a combater este tipo de conteúdos e denunciar quem está envolvido na criação dos mesmos.Recentemente,

Embora o vídeo tenha sido considerado falso, a rede de Mark Zuckerberg recusou-se a eliminá-lo.Mark Zuckerberg foi também alvo deste tipo de conteúdos. O vídeo mostrava o chefe executivo da Facebook a creditar uma organização secreta pelo sucesso da rede social.