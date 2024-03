Faia da Polónia vence concurso de árvore europeia do ano

Uma árvore apresentada pela Polónia ganhou o concurso pelo terceiro ano consecutivo, tendo Portugal ficado em quatro lugar, com uma camélia-japoneira, dos jardins centenários de "Vila Margaridi", em Guimarães, Braga.

No concurso europeu, cujos resultados foram apresentados no Dia Mundial da Floresta, em segundo lugar ficou também uma faia, apresentada pela França, e em terceiro lugar uma oliveira, de Itália.

A votação global totalizou 174.112 votos em 15 árvores candidatas. O concurso foi organizado em parceira com o Ministério do Ambiente e o Fundo Ambiental Estatal da República Checa, país cuja árvore ficou em quinto lugar.

Os dados foram divulgados pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC), que organizou o concurso nacional, no início do ano, quando a camélia obteve a vitória, tendo pelo segundo ano consecutivo vencido uma espécie exótica. Um eucalipto tinha vencido no ano passado.

"Não se pode proteger o que não se conhece, e as árvores nas cidades para além do valor paisagístico e ambiental que detêm, permitem também à sociedade em geral uma maior proximidade com aqueles que são os nossos ativos florestais basilares", considerou na altura a UNAC.

O concurso Árvore Europeia do Ano realiza-se desde 2011. É uma iniciativa que todos os anos "consciencializa mais 200 mil pessoas com a natureza", acrescentou a entidade, que representa os interesses dos produtores florestais do espaço mediterrânico português junto das instituições nacionais e europeias.

Portugal já ficou em primeiro lugar com um sobreiro, em 2018. Na última edição tinha ficou no quinto lugar, com o eucalipto.