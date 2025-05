Faixa de Gaza acorda novamente com o som das explosões

Foto: EPA

Já ontem, quase uma centena de pessoas tinham morrido, devido a bombardeamentos lançados pelas forças armadas de Israel.



Quanto ao bloqueio à entrada de ajuda humanitária em Gaza, está a aumentar a pressão internacional sobre o governo de Benjamin Netanyahu. Os líderes da França, Canadá e Reino Unido ameaçaram Telavive com sanções, mas Israel mantém o território palestiniano completamente isolado, com consequências trágicas para a população.



Sob pressão internacional, o Governo de Tel Avive anunciou que ia permitir o acesso à Faixa de Gaza de camiões de transporte de comida para bebés.



No entanto, a ONU diz que esta abertura parcial representa apenas uma gota no oceano, relativamente às necessidades humanitárias da população.



Benjamin Netanyahu também reagiu com críticas à posição adoptada pelos governos do Canadá, França e Reino Unido, considerando que a posição destes líderes internacionais é uma recompensa para o Hamas.