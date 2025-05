Faixa de Gaza volta a receber ajuda humanitária

EPA

Dos cerca 100 camiões previstos, apenas 90 deram entrada e transportam farinha, alguns medicamentos e comida para bebés.



No entanto, permanece o bloqueio à entrada de combustível no território palestiniano, o que coloca em causa o uso de geradores para fornecer energia a hospitais ou padarias.



Entretanto, em Washington, foram assassinados, a tiro, dois funcionários da Embaixada de Israel. O suspeito dos disparos terá gritado "Palestina livre" antes de abrir fogo. O homem já foi detido pela polícia.



O ataque aconteceu nas imediações do Museu Judaico da capital norte-americana.



Donald Trump já reagiu, lamentando estas mortes e classificando o caso como um ataque anti-semita. Por sua vez, o primeiro-ministro de Israel pediu o reforço da segurança das embaixadas do país por todo o mundo.



O presidente israelita garante que o ódio e violência não vão conseguir derrotar Israel.