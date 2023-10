Faixa de Gaza voltou a ser bombardeada na última noite

Um campo de refugiados a norte da Faixa de Gaza foi bombardeado na última noite. Também no centro do território e a sul foram registados vários ataques. Em Rafah, na fronteira com o Egito, o hospital local foi atingido.

As forças israelitas avançam que atingiram 200 alvos do Hamas, entre os quais um banco que alegadamente era usado para financiar as atividades do movimento racial palestiniano.



Uma coluna de ajuda humanitária do Crescente Vermelho continua a aguardar autorização para entregar o apoio aos palestinianos acumulados no centro e no sul da Faixa de Gaza, como constataram os enviados da RTP a Israel, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida.