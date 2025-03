"Falaremos de terras e centrais". Trump anuncia conversa com Putin sobre Ucrânia

"Veremos se temos algo a anunciar, talvez até terça-feira. Falarei com o presidente Putin na terça-feira", adiantou Trump aos jornalistas que o acompanhavam no avião presidencial Air Force One. Ainda de acordo com o presidente norte-americano, "foi feito muito trabalho no fim de semana".



"Queremos ver se conseguimos pôr fim a esta guerra", insistiu o sucessor de Joe Biden na Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos afirma que as negociações vão debruçar-se sobre "a divisão de certos ativos".

Donald Trump clamou que as regiões ocupadas pelas forças russas no leste da Ucrânia, assim como as centrais energéticas desta país, vão integrar o dossier das negociações com Moscovo:

Antes destas declarações do presidente, o enviado norte-americano à Rússia, Steve Witkoff, acenara com uma reunião, "esta semana", entre Trump e Putin sobre a Ucrânia.

"Ainda há muito para discutir, mas penso que os dois presidentes vão ter uma discussão muito boa e positiva esta semana", apontara o emissário em declarações à CNN, para arguir que as três partes - Estados Unidos, Rússia e Ucrânia - "querem que isto acabe".

Maximalismo russo



A Presidência russa havia anunciado, na passada sexta-feira, o envio de mensagem de Vladimir Putin ao emissário norte-americano, com Donald Trump por destinatário - a propósito da trégua de 30 dias desejada por Kiev e, até ao momento, sem aval russo.



Moscovo continua a impor, como primeira condição par aceitar o cessar-fogo e, a jusante, uma paz sustentável, que a Ucrânia abdique de cinco regiões anexadas pela Federação Russa, assim como de quaisquer ambições de adesão à NATO. Aponta também ao afastamento dos atuais Governo e presidente ucranianos.



Volodymyr Zelensky, que designou recentemente uma equipa de negociadores para as potenciais conversações de paz, veio alegar que a Rússia, por agora, visa sobretudo cimentar "uma posição mais sólida" no teatro de guerra.



"Putin mente também sobre o facto de que um cessar-fogo é supostamente demasiado complicado. Na realidade, tudo pode ser controlado e nós discutimi-lo com os americanos", enfatizou o presidente da Ucrânia.Zelensky afastou no domingo Anatoly Barguylevytch do cargo de chefe do Estado-Maior ucraniano, substituindo-o pelo general Andrii Gnatov.





A situação das forças ucranianas apresenta-se particularmente difícil para os soldados destacados para a ocupação parcial da região russa de Kursk. Durante o fim de semana, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia admitiu que Sudja, a principal posição que haviam tomado, foi reconquistada pelos russos.

Europa à procura de voz



O Governo britânico montou, no sábado, uma cimeira por videoconferência com três dezenas de líderes políticos e organizações que têm apoiado o esforço de defesa da Ucrânia. Os interlocutores decidiram-se por uma "pressão coletiva" sobre Moscovo no sentido do cessar-fogo.



"A bola está no campo da Rússia", resumiu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para atribuir a Vladimir Putin a responsabilidade pelo "atrasar" das negociações.



Starmer e o presidente francês, Emmanuel Macron, tentam há mais de duas semanas formar uma "coligação de países voluntários" que se disponham a enviar forças de manutenção de paz para a Ucrânia. Destacamentos prontamente excluídos pela Rússia de Putin.



Por sua vez, a alta representante da União Europeia para as Relações Externas, Kaja Kallas, veio já esta segunda-feira sustentar que "as condições" elencadas pelo Kremlin "demonstram que não quer realmente a paz".



À entrada para uma reunião dos chefes das diplomacias da União, em Bruxelas, Kallas acrescentou que "é uma grande questão perceber se a Rússia quer paz".



c/ agências