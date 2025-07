"Falsa alegação de fome deliberada". Israel anuncia pausa militar em três zonas de Gaza para fins humanitários

Segundo Israel, durante a última noite já foi feito um lançamento aéreo de ajuda humanitária.





"Em conformidade com as orientações da liderança política, as Forças de Defesa de Israel realizaram recentemente um lançamento aéreo de ajuda humanitária como parte dos esforços para permitir e facilitar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza", afirmou o exército.



De acordo com o comunicado, publicado na plataforma de mensagens Telegram, o lançamento aéreo, realizado em coordenação com organismos internacionais e o COGAT (organismo israelita que gere os assuntos civis), incluiu sete paletes com farinha, açúcar e alimentos enlatados.





Num comunicado anterior, as Forças de Defesa (IDF, na sigla em inglês) indicaram que vão estabelecer corredores humanitários designados para "facilitar a movimentação segura das caravanas da ONU que entregam alimentos e medicamentos à população" e até mesmo "pausas humanitárias" nas zonas de entrega.





A pausa vai ocorrer durante o dia em Al-Mawasi, Deir al-Balah e na cidade de Gaza das 10h00 às 20h00 (hora local) até novo aviso, informou o Exército.



Rotas seguras designadas também estarão em vigor permanentemente das 6h00 às 23h00, acrescentou.

ONU avisa que ajuda não é significativa





Após o anúncio, vários camiões de ajuda humanitária começaram a deslocar-se em direção a Gaza desde o Egito. Segundo a agência France-Presse, que cita uma fonte próxima do Governo egípcio, a fronteira abriu às primeiras horas da manhã.





A decisão chega numa altura em que Telavive tem enfrentado a crescente condenação internacional devido ao agravamento da crise de fome em Gaza, que está sujeita a um bloqueio total desde o início de março.





O chefe da agência da ONU para os refugiados palestinianos já avisou, porém, que a ajuda aérea lançada por Israel na última noite não é significativa.





Além disso, já depois de ter anunciado a ajuda aérea e os corredores humanitários, o Exército de Israel intercetou um navio humanitário que tentava furar o bloqueio.





Entretanto, em entrevista à estação norte-americana Fox News, o secretário de Estado norte-americano disse que um acordo de cessar-fogo pode acontecer “a qualquer momento”.



No entanto, nas primeiras horas deste domingo, as forças israelitas mataram pelo menos 15 palestinianos em ataques a Gaza.