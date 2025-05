Falsa ameaça de bomba em avião interrompeu operações no aeroporto belga de Charleroi

A pista esteve encerrada e todas as atividades foram suspensas, mas a atividade já foi retomada. A Ryanair indicou que se tratou de um falso alarme e as operações já foram retomadas.

O avião levava a bordo cerca de 160 passageiros, que já foram autorizados a sair do avião pelas autoridades belgas.Inicialmente, tinha sido veiculado que o avião teria partido do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.De acordo com a agência, a informação sobre o alerta de bomba foi comunicada às 11h00 locais (10h00 em Portugal Continental).