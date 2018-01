Falso alarme de míssil balístico sobressalta Hawai

13 Jan, 2018, 19:55 | Mundo

Segundo a notícia da CNN, o Serviço de Protecção Civil do Hawai e um tweet de uma senadora democrática referiram a existência de um alerta, falso, sobre um "míssil balístico a caminho do Hawai".



Segundo a senadora pelo Hawai, Mazie Hirono, "foi um falso alarme baseado num erro humano". A senadora acrescentou que, "num tempo de tensões acrescidas, temos de ter a certeza que toda a informação divulgada é verdadeira. Precisamos de ir até ao fundo no esclarecimento do que aconteceu e garantir que isso nunca volte a acontecer".



Por seu lado, o responsável do Serviço de Protecção Civil, Vern Miyagi, afirmou também que é agora atribuída uma elevada prioridade a perceber como pôde ser emitido um alerta falso.



Houve um primeiro alerta e depois um segundo, enviado para telefones no Hawai, 38 minutos depois de o primeiro ter sido denunciado como falso.



O comandante David Benham, porta-voz do Comando do Pacífico dos EUA confirmou que era errado o alerta e a porta-voz da Casa Branca, Lindsay Walters, remeteu todas as perguntas para o Departamento de Defesa.