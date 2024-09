Falta de água em Gaza é bomba silenciosa, denuncia ONU

Foto: Haitham Imad - EPA

Israel cortou o abastecimento de água a Gaza, confirmam as Nações Unidas. O fornecimento de água potável já era muito limitado, mas, agora, denuncia o Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, o corte de energia eléctrica tornou as centrais de dessalinização inoperacionais e agravou ainda mais o problema.