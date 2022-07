Falta de diálogo. Conselheiro britânico alerta para o risco de um "conflito descontrolado" com China ou Rússia

Na opinião de Lovegrove, o mundo era mais seguro durante a Guerra Fria porque os países rivais se entendiam melhor através do diálogo.Durante um discurso no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington DC, o conselheiro britânico de Segurança Nacional afirmou que, ao longo das décadas da Guerra Fria, as potências ocidentais beneficiaram de negociações que "melhoraram a nossa compreensão da doutrina e das capacidades soviéticas - e vice-versa".“Isso conferiu-nos um nível mais alto de confiança de que não calcularíamos mal o nosso caminho para uma guerra nuclear", afirmou.Lovegrove considera que a falta de diálogo nos tempos atuais faz com que erros de cálculo sejam mais prováveis e alerta para o risco de o Ocidente entrar numa guerra nuclear.Segundo o conselheiro britânico, o mundo está “numa nova fase de proliferação”, na qual as armas perigosas estão mais amplamente disponíveis.

Para Lovegrove, o atual armamento nuclear da China é uma “perspetiva assustadora”. “Temos preocupações claras sobre o programa de modernização nuclear da China que aumentará o número e os tipos de sistemas de armas nucleares no seu arsenal”, afirmou.

O conselheiro britânico de Segurança Nacional também falou do perigo associado ao rápido avanço da tecnologia e do número de países que agora desenvolvem armas, como mísseis de cruzeiro de ataque terrestre.O conselheiro britânico enumerou, assim, estratégias e medidas a adotar para garantir um futuro mais pacífico."Tais medidas ajudam um lado a interpretar corretamente as ações do outro numa situação de pré-crise através de uma troca de informações fiáveis e permanentes sobre as intenções de cada um”, explicou."A segurança e a confiança crescem quando os países são abertos sobre a suas capacidades e planos militares", concluiu Lovegrove.