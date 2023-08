Faltam medicamentos essenciais na Suíça

Os especialistas alertam que estas situações têm de ser corrigidas com urgência.



A Suíça tem as maiores empresas farmacêuticas do mundo, bem como centenas de empresas de biotecnologia.



A PharmaSuisse explica que a recente escassez de medicamentos essenciais no país deve-se ao tamanho do mercado interno, ao aumento do custo de importação de matérias-primas farmacêuticas e ao conflito Rússia-Ucrânia.