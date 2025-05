Família de antigo Presidente do Gabão foi libertada e está em Angola

A mesma fonte refere que, com a intervenção de João Lourenço junto do atual Presidente do Gabão, Brice Nguema, a família de Bongo foi libertada e chegou na noite de quinta-feira à capital angolana, Luanda.

Brice Oligui Nguema liderou o golpe que destituiu o primo, Ali Bongo, em 30 de agosto de 2023, no mesmo dia em que foram anunciados os resultados oficiais das eleições presidenciais desse ano, marcadas pela manipulação e falta de credibilidade, segundo observadores.

O Presidente do Gabão venceu as eleições presidenciais realizadas a 12 de abril deste ano.