Mundo
Família de migrantes separada por agentes do ICE vence o World Press Photo
Fotografia de uma família migrante em lágrimas, separada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), ganhou o primeiro prémio no concurso World Press Photo de 2026, anunciou o júri esta quinta-feira.
A imagem, captada pela fotógrafa norte-americana Carol Guzy, da agência de notícias ZUMA e do iWitness Institute para o Miami Herald, mostra o momento em que Luis, um migrante equatoriano, foi detido e separado da sua mulher, Cocha, e das filhas, após uma audiência num tribunal de imigração em Nova Iorque, a 26 de agosto de 2025.
Captada no interior de um edifício federal que abriu as portas à imprensa, a fotografia mostra os rostos chorosos e em pânico das duas filhas que tentam agarrar a camisola do pai.
"Este prémio sublinha a importância crucial desta história à escala global. Estamos a testemunhar o sofrimento de inúmeras famílias, mas também a sua dignidade e resiliência perante a adversidade”, afirmou a fotógrafa vencedora em comunicado.
Há 71 anos que o concurso World Press Photo reconhece anualmente "o melhor do fotojornalismo e da fotografia documental em todo o mundo", de acordo com o site da organização.
“A coragem com que estas pessoas concordaram em abrir as vidas delas às nossas câmaras permitiu-nos contar as suas histórias. Este prémio pertence-lhes a elas, não a mim”, afirmou Guzy.
O júri, que analisou 57.376 fotografias tiradas por 3.747 fotojornalistas de 141 países, anunciou ainda as duas fotos finalistas.
Captada no interior de um edifício federal que abriu as portas à imprensa, a fotografia mostra os rostos chorosos e em pânico das duas filhas que tentam agarrar a camisola do pai.
"Este prémio sublinha a importância crucial desta história à escala global. Estamos a testemunhar o sofrimento de inúmeras famílias, mas também a sua dignidade e resiliência perante a adversidade”, afirmou a fotógrafa vencedora em comunicado.
Há 71 anos que o concurso World Press Photo reconhece anualmente "o melhor do fotojornalismo e da fotografia documental em todo o mundo", de acordo com o site da organização.
“A coragem com que estas pessoas concordaram em abrir as vidas delas às nossas câmaras permitiu-nos contar as suas histórias. Este prémio pertence-lhes a elas, não a mim”, afirmou Guzy.
O júri, que analisou 57.376 fotografias tiradas por 3.747 fotojornalistas de 141 países, anunciou ainda as duas fotos finalistas.
A primeira, "Crise da Ajuda em Gaza", de Saber Nuraldin para a EPA, mostra uma multidão de palestinianos a subir para um camião de ajuda humanitária que entra na Faixa de Gaza para obter farinha, num momento que os militares israelitas classificaram de "suspensão tática" das entregas de ajuda humanitária.
Saber Nuraldin / EPA
A segunda, "Os Julgamentos das Mulheres Achi", de Victor J. Blue para a revista The New York Times Magazine, é um retrato a preto e branco de mulheres Achi a sair de um tribunal guatemalteco depois de terem vencido uma batalha legal contra aqueles que as agrediram, através de violações sistemáticas, há 42 anos, durante a guerra civil.
Victor J. Blue / The New York Times Magazine
42 anos depois, o retrato das mulheres Achi e da sua luta em tribunal, merecem reconhecimento do júri do concurso do World Press Photo 2026.
c/ AFP