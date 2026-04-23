Família de migrantes separada por agentes do ICE vence o World Press Photo

A primeira, "Crise da Ajuda em Gaza", de Saber Nuraldin para a EPA, mostra uma multidão de palestinianos a subir para um camião de ajuda humanitária que entra na Faixa de Gaza para obter farinha, num momento que os militares israelitas classificaram de "suspensão tática" das entregas de ajuda humanitária.

Saber Nuraldin / EPA







A segunda, "Os Julgamentos das Mulheres Achi", de Victor J. Blue para a revista The New York Times Magazine, é um retrato a preto e branco de mulheres Achi a sair de um tribunal guatemalteco depois de terem vencido uma batalha legal contra aqueles que as agrediram, através de violações sistemáticas, há 42 anos, durante a guerra civil.

Victor J. Blue / The New York Times Magazine







42 anos depois, o retrato das mulheres Achi e da sua luta em tribunal, merecem reconhecimento do júri do concurso do World Press Photo 2026.





c/ AFP

, da agência de notícias ZUMA e dopara o, mostra o momento em que Luis, um migrante equatoriano, foi detido e separado da sua mulher, Cocha, e das filhas, após uma audiência num tribunal de imigração em Nova Iorque, a 26 de agosto de 2025.Captada no interior de um edifício federal que abriu as portas à imprensa, a"Este prémio sublinha a importância crucial desta história à escala global. Estamos a testemunhar o sofrimento de inúmeras famílias, mas também a sua dignidade e resiliência perante a adversidade”, afirmou a fotógrafa vencedora em comunicado.Há 71 anos que o concursoreconhece anualmente "o melhor do fotojornalismo e da fotografia documental em todo o mundo", de acordo com o site da organização.”, afirmou Guzy.O júri, que analisou 57.376 fotografias tiradas por 3.747 fotojornalistas de 141 países, anunciou ainda as duas fotos finalistas.