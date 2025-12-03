Família de pescador morto em bombardeamento apresenta queixa-crime contra Administração Trump

As usual, the fake news is delivering more fabricated, inflammatory, and derogatory reporting to discredit our incredible warriors fighting to protect the homeland.



As we’ve said from the beginning, and in every statement, these highly effective strikes are specifically… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 28, 2025

A família do pescador colombiano Alejandro Andres Carranza Medina apresentou, esta terça-feira, uma queixa contra os Estados Unidos da América perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), alegando que o colombiano foi morto durante um bombardeamento das forças armadas norte-americanas em águas do Caribe.A denúncia foi submetida pela esposa e pelos quatro filhos, que afirmam ter visto Carranza pela última vez em 15 de setembro, quando saiu para pescar na costa colombiana. Segundo a família, o homem de 42 anos acabou por ser morto no mesmo dia durante uma ofensiva dos EUA na região.Em declarações ao, o advogado da família, Daniel Kovalik, afirmou que a morte do principal sustento da casa, somada às ameaças que receberam após tornarem o caso público, “virou a vida deles de cabeça para baixo”.Na queixa formal, à qual a agênciateve acesso, a família acusa diretamente Pete Hegseth, secretário da Defesa dos EUA, de ter ordenado o bombardeamento de embarcações como a de Carranza e o assassinato de todas as pessoas a bordo, apresentando como referência a reportagem publicada peloHegseth está atualmente a ser investigado por suspeitas de crime de guerra, na sequência de uma investigação do mesmo jornal que revelou que o líder do Pentágono terá dado uma ordem verbal “para matar toda a gente” a bordo do primeiro navio atingido pela administração Trump no Caribe e no Pacífico Oriental. Dois homens terão sobrevivido ao ataque do primeiro míssil, encontrando-se agarrados aos destroços e desarmados, quando foi dada a ordem para um segundo ataque mortífero.Esta terça-feira, o secretário norte-americano voltou a atribuir a responsabilidade das mortes a um almirante, afirmando durante uma reunião entre membros do Governo e Donald Trump na Casa Branca que a Administração Trump apoia sempre os seus comandantes “que tomam decisões difíceis em situações difíceis”.A família do pescador está a requerer uma indemnização, embora o advogado reconheça que a CIDH não tem mecanismos para obrigar os Estados Unidos a cumprir eventuais recomendações.Kovalik acrescentou ainda que a família anseia que esta denúncia contribua para pôr fim aos ataques norte-americanos no Caribe e “para que parem os assassinatos”.A Administração Trump tem reiterado que a sua intervenção armada na região é “totalmente consistente com a lei dos conflitos armados”, defendendo que o presidente “está preparado para usar todos os elementos do poder americano para impedir que as drogas inundem o país e levar os responsáveis à justiça”.“As nossas atuais operações no Caribe são legais, tanto segundo a legislação dos EUA como do direito internacional, com todas as ações em conformidade com as regras dos conflitos armados e aprovadas pelos mais qualificados advogados militares e civis”, lê-se num post de Hegseth na rede social X publicado na semana passada.Numa declaração divulgada também esta terça-feira, a CIDH declarou estar “profundamente preocupada” com as operações norte-americanas. Sublinhou que “o uso da força militar para fins de segurança pública deve ser excecional, estritamente regulamentada e limitada a circunstâncias em que as autoridades civis são incapazes de responder de forma eficaz».Esta é a primeira denúncia formal contra os ataques levados a cabo pelo Governo dos EUA em águas próximas da Venezuela, que Donald Trump justifica com o combate ao narcotráfico. A Casa Branca confirmou que, desde o início de setembro, a ofensiva norte-americana lançou 21 ataques contra "traficantes de droga". Os ataques já terão feito mais de 80 mortes.